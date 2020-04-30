بالفيديو: المخرج مجدي الهواري ينصح ياسمين صبري بالتوقف عن التمثيل!

طالب المخرج مجدي الهواري الفنانة ياسمين صبري الاستماع لنصيحة الفنان الراحل محمود عبد العزيز أول من اكتشفها وقدمها في مسلسل جبل الحلال وطلب منها وقتها التوقف عن ممارسة مهنة التمثيل فورا والعودة لحياتها العائلية.

الهواري الزوج السابق للفنانة غادة عادل، استعان بمقطع فيديو لياسمين صبري، مع الإعلامية شيرين حمدي في برنامجها ON set، والذي صرحت فيه أن النجم الراحل محمود عبد العزيز، طلب منها عندما شاهدها لأول مرة أن تعتزل التمثيل.

وعلق الهواري على هذا التصريح ساخرا فقال: وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وتضامن معه الفنان عمرو عبد العزيز قائلا: وانا اضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه، ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه ازياء لكن والله والله والله التمثيل ده موهبه اسمه موهبه يعني ان الله سبحانه وتعالى يهب هذه الموهبة من عنده يعني هي موهوبة بس مش في التمثيل.

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يذكر أن ياسمين صبري تقدم هذا العام بطولتها المطلقة الثانية في موسم دراما رمضان 2020، مع مسلسل "فرصة تانية" من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي.

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