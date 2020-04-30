شكرا لقرائتكم النيابة تحبس سما المصري على ذمة التحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ما زالت الفنانة سما المصري تثير جدلاً في مصر، فبعد أمر التحقيق، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها، وأدلة الاتهام، على أن يستكمل التحقيق الأحد.

القصة بدأت حين ألقت قوات الأمن المصرية، فجر الجمعة، القبض على الفنانة الاستعراضية سامية أحمد عطية عبدالرحمن، المعروفة بسما المصري.

وأمرت النيابة حينها بالتحقيق معها، بعد تقديم عدد من المحامين، إضافةً إلى المذيعة ريهام سعيد، ببلاغات ضدها إثر نشرها صوراً وفيديوهات إباحية على حسابها بموقع "فيسبوك" بهدف ما اعتبروه "إثارة الغرائز"، متهمين الفنانة "بضرب كل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط".

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وأكد أحد المحامين أن نشر المصري لهذه الصورة يهدف "للشهرة ولتحقيق أكبر نسبة من المشاهدات، مما يعود عليها بمكاسب مالية طائلة".

يذكر أن اسم الفنانة سما المصري مرتبط بمعارك وقضايا مع شخصيات عامة وفنية ورواد مواقع التواصل، بسبب تصريحاتها وصورها وفيديوهاتها.

وكانت السلطات قد أغلقت من قبل قناة تلفزيونية مملوكة للفنانة أطلقت عليها اسم "فلول" واستخدمتها للسخرية من بعض السياسيين والشخصيات العامة.