شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج بيتر ميمى يكشف أماكن تصوير مسلسل الاختيار بصور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المخرج بيتر ميمى، على مشاركة جمهوره بصور أماكن تصوير مسلسل الاختيار، مشيرًا إلى أنه نفذت محاكاة كاملة بصور طبق الأصل للأماكن الحقيقية في البرث والفرافرة ورفح، كما أشاد بمهندس ديكور المسلسل أحمد فايز.

ونشر بيتر ميمى، صورًا لعدد من أماكن تصوير المسلسل، عبر حسابه بموقع فيس بوك، وعلق قائلاً: "محاكاة كاملة صورة طبق الأصل للأماكن الحقيقية البرث - الفرافرة - رفح.. إلخ مهندس الديكورأحمد فايز".





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎

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