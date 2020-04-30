شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح عن الاختيار: جعلنى أفتقد منصور القناوى.. ومبروك لصناع هذا العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد خالد صالح، أن مسلسل الاختيار، جعله يشعر بافتقاد شخصية منصور القناوى، التى جسدها فى مسلسل"نسر الصعيد" الذى عرض العام الماضى فى شهر رمضان، كما وجه التحيه إلى صناع ذلك العمل وكل من شارك فيه.

ونشرالفنان أحمد خالد صالح، صورا عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً "الاختيار مخليني مفتقد منصور القناوي جداً. مبروك لكل صناع هذا العمل المشرف العظيم و كل الي شارك فيه".

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أحمد خالد صالح

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

يشار أن الفنان الشاب أحمد خالد صالح فى مسلسل الفتوة ، حيث نشر صورة تجمعه مع الفنانة هنادي مهنا، من كواليس تصوير الحلقة الخامسة الذى يشاركان في بطولته مع النجم ياسر جلال، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام وكتب أحمد خالد صالح على الصورة التي جمعته مع خطيبته في الحقيقة: "من امبارح وانا بدعي ربنا يحنن القلوب، يا تري الحكاية مخبية إيه لشكر ومبروك؟"، وسرعان ما شاركت هنادي في التعليقات وكتبت قائلة: "شوفت الهوا حلو إزاي بليل؟".