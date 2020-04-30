شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 6.. مريم تفاجىء مدحت بلحظات رومانسية ويعترف بالحرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية"، مرور ريهام – أيتن عامر- بحالة نفسية صعبة بعد تجاهل زياد لها وتفكيره الدائم فى ملك، وتصمم على أنه يحبها، ولكن والدها رشدى – أشرف زكى – ينصحها بالبعد عنه لأنه لا يفكر فيها، إلا أن ريهام تتوعد زياد بأنها لن تتركه أو تجعل أحد يأخذه منها.

أما مدحت – دياب- يذهب إلى التاجر أبو غدير – كريم عبد الخالق – بالسلاح معتقدا أنه من قام بالابلاغ عنه فى بيع السيارة المعيوبة، ولكن اعتقاده يصبخ خاطئا ويتفق الثنائى على الوصول للشخص الذى أبلغ عن مدحت.

يعود مدحت إلى المنزل ويتفاجىء بأن زوجته مريم – هبة مجدى - تنتظره بالشموع والورود وتطلب منه فتح صفحة جديدة ونسيان أى شىء سيىء حدث بينهما وتحاول معرفة ما الذى يحبه حتى تجنبا للمشاكل، ويعترف لها أنه كان محروما من كل شىء من قبل والده وهذا السبب جعله عندما يملك شىء لا يجعل أحد يأخذه منه وتعده مريم أنها ستفعل كل ما يحبه.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، eon وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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