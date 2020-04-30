شكرا لقرائتكم خبر عن سحب توكيل تفصيل الملابس من مصنع يسرا فى الحلقة السادسة من "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "خيانة عهد"، سحب توكيل تفصيل الملابس من مصنع يسرا ، بسبب أزمة المصنع مع التهرب الضريبي والذي دبرها خالد سرحان شقيق يسرا ليستولي على التوكيل بمشاركة رجل أعمال اتفق معه على ذلك ودبرا الأزمة بمعاونة مدير الحسابات في مصنع يسرا.

كما شهدت الحلقة ايضا قيام سارة " هنادي مهنا" بالتجسس على هاتف هشام "خالد أنور" ، حيث وجدت عليه فيديو لجومانة مراد وهي في حالة سكر وتحاول إغواء خالد أنور نجل يسرا، وهو الفيديو الذي قامت بإرسالة لهاتف جومانة كنوع من التهديد بعدما علمت بعلاقة الحب التي تجمع جومانة وخالد أنور الذي تميل له وتحبه رغم تجاهله لها.

فيما اعترفت فرح " حلا شيحة" لجومانة مراد بأنها من قامت بحقن خالد أنور بالهيرون لتزيد من حالة إدمانه وذلك بعدما قامت يسرا بزيارة جومانة لتقنعها بالابتعاد عن نجلها إلا أن جومانة رفضت تهديدها والابتعاد عنه متعللة بأن نجل يسرا يحبها ولا يستطيع الابتعاد عنها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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