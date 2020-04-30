شكرا لقرائتكم خبر عن أخوة محمد رمضان ينفذون مخطط قتله برفقة زوجته وأبنائه فى الحلقة 6 من "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر
وذهب "رضوان البرنس" لمنزل أهل زوجته، حتى يصالح زوجته "لبنى" نجلاء بدر، وبعد نجاحه فى إقناعها بأنه يحبها ولا يستطيع الاستغناء عنها وقدم كل الاعتذارات لها بعد أن وجدت صورة لـ "علا" نور اللبنانية فى بنطاله، أخبرها أثناء عودتهما فى الطريق بالسيارة بأنه سيكسر وصية والده، حتى يستطيع أن يعطى أخواته حقوقهم فى الميراث، الأمر الذى أعجب "لبنى" .
ولكن فى ظل تفكير "ضوان" فى كسر وصية والده حتى يعطى أخوته حقوقهم فى الميراث، كانوا ينفذون مخططهم فى محاولة قتله، بعد أن قام "فتحى" أحمد زاهر، بتكليف "رأفت" زوج شقيقتهم بقيادة "سيارة نقل"، والاصطدام بسيارة "رضوان" أثناء عودته بصحبة زوجته "لبنى" نجلاء بدر وأبنائه، ما تسبب فى انقلاب السيارة دون معرفة ما حدث لهم، واختتمت الحلقة بإجراء "رأفت" اتصالا هاتفيا بـ "فتحى" ليخبره بأنه قام بتنفيذ المخطط.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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