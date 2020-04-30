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شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور المطرب محمد رشاد واستقالة غادة عادل فى الحلقة 6 من "ليالينا 80" والان مع تفاصيل الخبر
وتوالت الأحداث بظهور المطرب محمد رشاد أمير" الذى يجسد دور مطرب خلال الأحداث ويعمل بإحدى الكباريهات وتذهب إليه شقيقته نهى عابدين لكى يسأل عنها هى ووالدتها ورفض "أمير تواجدها فى المكان وطلب منها المغادرة فوراً.
وفى عام 1982 ظهرت لقطات حية من الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك بتعيين وزراء جدد، كما ولدت "زينب "، زوجة محمد على رزق بنتا مما أغضبه ذلك الامر لعدم إنجابها الولد الذى يتمناه، كما صرح "مدحت" بحقيقة مشاعره تجاه "مريم"، مرة أخرى ورفضت الأخيرة كلامه لها وأكدت أنها متزوجة ولا يمكن أن تفكر فى شخص أخر ودخلا فى مشادة كلامية انتهت باستقالتها من العمل معه.
مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ، ويعرض المسلسل على شاشة cbc، حصرياً طوال أيام شهر رمضان.
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