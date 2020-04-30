شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان يصفع ابنه بعد اكتشاف فضيحته الجنسية فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "خيانة عهد" صفع خالد سرحان لابنه تيام قمر "على" وذلك بعد اكتشافه فضيحته الجنسية، فيما يشك تيام في وجود علاقة غير شريفة بين والدته عبير صبري وبين رجل الأعمال الذي تواطأ مع خالد سرحان على يسرا لسحب منها توكيل تفصيل الملابس، حيث استمع تيام لمكالمة بين والدته وبين صديق والده، وعندما ذهب لإخبار والده بمكتب المحاماة ولم يستطع إخباره بسبب دخول إحدى الموكلات لدى والده والذي شك في علاقتهما أيضا بعدما اقتحمت المكتب.

وشهدت الحلقة أيضا تطورا في حالة خالد أنور ابن يسرا والذي يعيش في مصحة، حيث بدأت أعراض انسحاب الهيروين من جسده تظهر عليه ورفض الطعام.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.