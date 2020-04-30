شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 6.. تيمون وبومبا يتبرعان بالدم بسبب الإنفلوانزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستيقظ تيمون – أحمد فهمى - وبومبا – أكرم حسنى - فى الحلقة السادسة من مسلسل "رجالة البيت" على أخبار انتشار فيروس الإنفلونزا فى الجو، ليقرر تيمون شرب كل السوائل الموجودة فى المنزل ومنها العصير الخاص بـ عيد – بيومى فؤاد – الذى يطلب منهما شراء عصير بدلاً من الذى شرباه.

يخرج تيمون وبومبا إلى الشارع لشراء عصير ويجدان سيارة إسعاف للتبرع بالدم فيدخلان ويتبرعان بالدم للحصول على العصير، وبعد ذلك تأتى لهم فكرة فتح مشروع عصير بالتبرع بالدم أكثر من مرة للحصول على العصير، ويصاب الثنائى بفقر الدم بعد تبرعهما أكثر من مرة فى نفس اليوم، ويقترح بومبا على تيمون سحب دم من عيد لتعويض ما فقداه فى اليوم.

يسحب تيمون دما كثيرا من والده عيد، ويخرج مع بومبا للشارع ويسحب دما من عم عبده الفكهانى، ويتجهان لأحمد فهيم صاحب مقولة سطح الواد حمادة فى مسلسل "ريح المدام" الذى قدمه الثنائى أكرم حسنى وأحمد فهمى، متنكرين فى شخصيتى ممرضى بجمعية المصل واللقاح، ويقول لهما فهيم المقولة الشهيرة "هاخدكوا فوق سطح الواد حمادة".

Advertisements

مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى















