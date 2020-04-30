شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ودياب الحلقة 6.. ربيع وخاطر يتعاونان مع العفريت للإيقاع بمدير المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل عمر ودياب العديد من الأحداث الكوميدية، حيث استمر "العفريت" أحمد فتحي، والذى ظهر لهما بالأمس لممارسة ألاعيبه مع عمر ودياب بهدف جعلهما يوافقان على مخططه من أجل لم أعضائه وتجميع جثته بعدما تمت سرقتها من المشرحة الذى يقوم بحراستها مصطفى خاطر (دياب).

كما تضمنت الحلقة اكتشاف عمر (على ربيع) أن مدير المستشفى هو العقل المدبر فى كل ما حدث، وأنه استدرج الثنائى عمر ودياب ووظفهما فى تلك الفترة حتى يقوما بسرقة الجثة ويتهمهما بسرقتها من المشرحة دون أن يعلم أحد.

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وبالتالى اتفق عمر ودياب مع عفريت الجثة على الإيقاع بالمدير، وذلك بالتعاون مع خال عمر الذى سيتظاهر برغبته في بيع كليته إلى المدير، ثم انتهت الحلقة عند تلك المؤامرة.

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.