نيللى كريم وآسر ياسين يكونان عصابة في «بـ 100 وش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل “بـ 100 وش”، للنجمة المصرية نيللي كريم، بموافقة عمر “آسر ياسين”، على العمل مع سكر “نيللى كريم”، في عملية نصب جديدة، بعد أن عرضت سكر عليه العمل معها وبدأ فى التخطيط والتدريب للنصب على مليونير يعيش فى قصر كبير بمفرده.

وتوالت أحداث الحلقة، والتي شهدت تجمع العصابة المكونة من سكر “نيللى كريم” ومعها حمادة “إسلام إبراهيم”، وصديقتها “زينب غريب”، و عمر “آسر ياسين” وصديقته ماجى “علا رشدى”، للتخطيط معا للاستيلاء على أموال المليونير غزال، إذ إنه يعيش وحده في قصر ضخم ومريض ولا أحد يزوره من أقاربه أو يهتم به سوى الممرضة التى ترعاه، وبدأوا في تنفيذ العملية.

وتجسد نيللى كريم، ضمن أحداث العمل، شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل “بـ100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه في رمضان 2020.

والجدي بالذكر أن مسلسل “بـ100 وش”، يعرض يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.