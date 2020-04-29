أحمد سعد يطلق ألبومه الديني «يا رب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يطلق الفنان والمطرب المصري أحمد سعد، ألبومه الديني الجديد “يارب”، وذلك بالإشتراك مع شركة مزيكا يوم الخميس 30 إبريل.

من المقرر أن يتضمن ألبوم، النجم المصري الجديد عددا من الأغنيات والأدعية الدينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وعلى جانب أخر، شارك الفنان المصري أحمد سعد متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له وهو يرتدي القناع الطبي للوقاية من فيروس كورونا.

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وعلق أحمد سعد، على الصورة قائلًا: “الوقاية والشياكة في نفس الوقت”.

وكان أحمد سعد، قد كشف بعض التفاصيل والنصائح عن فيروس كورونا قال فيها: “كورونا عبارة عن فيروس ميت أثناء وجوده خارج الجسم، أي أنه لا يتغذى ولا يتكاثر وليس لديه عملية إخراج، فحياته لا تبدأ إلا عند دخول جسم الإنسان”.

وأضاف سعد قائلا : “أكبر حاجة بتميز الفيروسات إنك لما بتحاربها فأنت كأنك في حرب عصابات.. اللي هي المجرمين فيها بيدخلوا جوا التجمعات ويختفوا فيها فيبقى صعب تستهدفهم.. الفيروس بيعمل كده بالظبط بيدخل جوا خليتك ويستعمرها ويستخدم كل آليات التصنيع الموجودة فيها عشان يصنع نسخ من نفسه ويرجع يخرج منها تاني ويسيب خلايا جنبيها عشان يعمل نفس الحكاية من أول وجديد”.