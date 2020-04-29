ترولز يحقق 100 مليون من التأجير “أون لاين” ويهدد دور السينما العالمية

متابعة بتجــــــــرد: حقق فيلم Trolls World Tour ضجة هائلة على سوشيال ميديا وفي الأوساط الفنية بعد أن حقق ما يقرب من 100 مليون دولار من عرضه على منصات التواصل الاجتماعي بعيداً عن دور السينما المغلقة بسبب حظر وباء كورونا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 5 ملايين مستهلك استأجروا الفيلم لمشاهدته ودفعوا 77 مليون دولار، ما يعني أن الشركة المنتجة حققت إيرادات 95 مليون دولار من عائدات ورسوم التأجير الشاملة.

ويعتبر الخبراء الإيراد المتحقق طفرة كبيرة أقوى من الإصدار الأصلي لعام 2016- الذي حقق 153 مليون دولار خلال فترة عرضه في دور السينما، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن شركة يونيفرسال المنتجة قادرة على الاحتفاظ بنسبة 80% من العائدات الرقمية بدلاً من 50% التي يتلقاها الاستوديو من مبيعات التذاكر.

وقال المدير التنفيذي للشركة جيف شيل: «النتائج التي تحققت فاقت كل توقعاتنا، وشجعنا ذلك على إطلاق المزيد من الأفلام المقبلة بنظام التأجير عالي الجودة حسب الطلب أو pvod حتى بعد عودة دور السينما».

ولكن بعض مالكي دور السينما لا يبدون حماستهم لتلك الاستراتيجية، ما دفع أحدهم وهو آدم آرون إلى توجيه خطاب مفتوح إلى شركة يونيفرسال يعرب فيه عن خيبة أمله من توجه الشركة الأحادي المتسرع الذي لا يترك أي خيار أمام دور السينما، ما يدفعها لتقليص المزايا التي تمنحها لأعمال الشركة.

وأضاف أن شركته قررت عدم عرض أي فيلم من إنتاج يونيفرسال في دور العرض التابعة لها في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، لافتاً إلى أن تلك السياسة ستؤثر على كل أفلام يونيفرسال، وسيبدأ تطبيقها من اليوم وستشمل كل الشركات المنتجة الأخرى التي تحذو حذوها.

Advertisements

من جانبها، ردت شركة يونيفرسال مؤكدة أن طرح فيلم الأنيميشن «ترولز: رحلة عالمية» للتأجير أون لاين كان لتوصيل المحتوى الترفيهي للمحاصرين في منازلهم بسبب الحجر الصحي الناجم عن انتشار فيروس «كوفيد–19»، في الوقت الذي لا يتاح فيه عرض الأعمال الدرامية في دور السينما أو الوسائل الأخرى خارج المنزل. وتابعت: بناء على النتائج المشجعة للفيلم، نعتقد أننا اتخذنا الخطوة الصحيحة، وإلا كان البديل عدم عرض الفيلم ما يحرم المشاهدين منه ويؤثر بالسلب على شركائنا وموظفينا.

الخطوة التي اتخذتها يونيفرسال شجعت منتجين آخرين على أن تحذو حذوها، ما دفع شركة وارنر بروس لإعلان أنها ستطرح فيلم الأنيميشن «سكوب» بنظام التأجير حسب الطلب في 15 مايو المقبل، واتخذت نفس الخطوة شركة بارامونت عندما باعت فيلمها «جاسوسي» لشركتي نتفلكس وأمازون.

في المقابل أعلنت شركة ديزني أنها ستعرض فيلمArtemis Fowl على قناتها الفضائية مباشرة، ولكنها ستتأنى في عرض أفلامها الأخرى مثل الأرملة السوداء ومولان وJungle Cruise لعرضها مع إعادة افتتاح دور السينما العالمية.

وتدور قصة الفيلم حول محاولة ملكة مملكة الهارد روك الاستيلاء على كل ممالك الترولز أو كائنات السعادة في العالم، وتقرر الملكة بوبي وأصدقاؤها مواجهتها لإنقاذ باقي الترولز.

الفيلم من إخراج والت دورن، ديفيد سميث، والبطولة بأصوات أنا كاندريك، جاستن تيمبرليك، راكيل بلوم.