متابعة بتجــــــــرد: أعلن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أنه بصدد طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في الفترة المقبلة.
وقال الحلاني في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أن الكليب سيوثق قصّة حبّه مع زوجته كوليت الحلاني وحياتهما مع أولادهم ماريتا، دانا والوليد، فكتب: “قصة حبنا وحيتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً بتشوفوها ضمن كليب واغنية جديدة! انتظرونا قريباً”.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2020.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يوثق قصّة حبّه الاستثنائية في كليب جديد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.