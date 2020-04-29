عاصي الحلاني يوثق قصّة حبّه الاستثنائية في كليب جديد!

متابعة بتجــــــــرد: أعلن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أنه بصدد طرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في الفترة المقبلة.

وقال الحلاني في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أن الكليب سيوثق قصّة حبّه مع زوجته كوليت الحلاني وحياتهما مع أولادهم ماريتا، دانا والوليد، فكتب: “قصة حبنا وحيتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً بتشوفوها ضمن كليب واغنية جديدة! انتظرونا قريباً”.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2020.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.