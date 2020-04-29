MBC ترد سريعا على قرار عقوبة رامز جلال في مصر بسبب "رامز مجنون رسمي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت قنوات مجموعة "إم بي سي" على بيان نقابة الإعلاميين المصريين بشأن منع الفنان رامز جلال من الظهور على أية وسيلة إعلامية تبث داخل القاهرة، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر.

وقالت مجموعة "إم بي سي":"إن قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر، ولا ينطبق على قنواتها، حيث إنها مجموعة غير مصرية وتبث من الإمارات وفقا للقنوات المتبعة هناك".

وأوضحت أن البرنامج من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها.

ويعرض "رامز مجنون رسمي" على قنوات إم بي سي مصر، وإم بي سي 1 وإم بي سي العراق وإم بي سي 5 التي تبث للمغرب العربي، وجميع هذه القنوات تبث من الإمارات إلى جميع دول العالم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب.

وشددت المجموعة على أن البرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مباشرة، واستضاف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

وتابعت مجموعة "إم بي سي" أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التليفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز " في كل موسم.

وبينت أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المشاهَدة.

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وأشارت المجموعة إلى أن عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تجاوز نحو 34 مليون مشاهدة حتى الآن.

وأكدت أيضا أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المتبادلة.

وكانت نقابة الإعلاميين المصرية قررت اليوم الأربعاء، منع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل العاصمة المصرية، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات الذي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي" والذي يعرض علي قناة إم بي سي مصر.

وقالت النقابة: "بالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد برنامج رامز مجنون رسمي، وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر، فإنه تقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنها عدم ظهور مقدم البرنامج رامز جلال على أي وسيلة إعلامية داخل البلاد".

وأضافت، "بعد التحقيق تبين أن رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة ام بي سي وهى موجهة للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث إنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيدا بنقابة الإعلاميين أو حاصلا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 ".

وأشارت إلى أن البرنامج يعتبر مخالفا لقوانين الدستور المصري في مادته العاشرة ومادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، وبذلك تقرر تشكيل لجنة تأديبية لرصد كافة المخالفات لوقف عرض البرنامج نهائياً .