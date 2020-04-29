أول تعليق من رامز جلال بعد مقلب ياسمين رئيس

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " مجموعة صور للفنانة ياسمين رئيس من تصوير حلقة رامز مجنون رسمى .

علق رامز على الصور قائلا : عطر الدراما، كولونية الفن ياسمين رئيس ????????

ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

رامز جلال نجم يوتيوب

حرام عليك

كانت قمر اوى

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

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ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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