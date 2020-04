شكرا لقرائتكم خبر عن هواية غريبة للنجم العالمى كريس هيمسورث.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فترة الحجر المنزلى خوفا من انتشار فيروس كورونا "COVID19 " جعلت النجم العالمى كريس هيمسورث يركز بنسبة أكبر على هواياته واهتماماته بعيدا عن التمثيل، وواحدة من هذه الهوايات هى تربية النحل وإنتاج العسل، وهو الأمر الذى لا يتوقعه الكثيرون.

فاجأ النجم العالمى كريس هيمسورث البالغ من العمر (36 عاما) مرتادى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، والتى تضم أكثر من 41 مليون شخص، بنشره مقطع فيديو قصير يظهر وهو يجلس بجانب خلية نحل أثناء إنتاج العسل، وكان بصحبته اثنين من أبنائه، كما ظهرت أيضا فى الخلفية زوجته النجمة إلسا باتاكى.

وقال النجم الشهير: "إنه حصاد العسل، لا مجال لإزعاج النحل، إنها ملحمة جميلة"، وما لفت الأنظار هو أن كريس قرر التخلى عن ارتداء أى ملابس واقية أثناء الجلوس بشجاعة قريب للغاية من الخلية.

يذكر أن عدسات مصوري "البابارتزي" التقطت عدة صور للنجم العالمي الممثل البالغ من العمر (36 عاما) في أستراليا على أحدى الشواطئ، حيث كان يستمتع بالشمس الدافئة، وذلك أثناء استراحة من العزلة في المنزل وظهرت معه زوجته وإلسا باتاكي البالغة من العمر (43 عاما) وانضم إليهما أطفالهما الثلاثة إنديا روز ذات السبعة سنوات، وطفليهما التوأم تريستان وساشا ذوات الـ 6 أعوام.

ومن المعروف أن كريس هيمسورث قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزها: "Star Trek" و"Avengers: Age of Urtlon" و "Bad Times at the El Royale" و"A Perfect Getaway" ، وغيرها.