شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 6..ملك تعين زياد فى فريق عملها بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة تانية" بايجاد ملك لما كانت تبحث عنه بدون رؤية زياد – أحمد مجدى – فى المنزل، وبعد ذلك يتحدث زياد مع والد ووالدة ملك بأنه قرر الدخول فى حياتها معتمداً على فقدانها الذاكرة وأنها تغير ومر بالعديد من الصعوبات بعد تركها له، ويتعاطف والد ملك معه ويوافقه على الأمر.

شيرين – سارة الشامى - تجهز مقابلة جديدة لزياد مع ملك فى الشركة ويذهب بالفعل ليقابل ملك ويقدم لها مشروع بيرفيوم جديد تعمل الشركة عليه، ويلقى اعجابها وتقبله فى الشركة ويتم تعينه فى التيم الخاص بها ويتدخل رفعت – محمد جمعة – الذى يعمل معها فى الشركة ويتهما بالتحيز لزياد الذى رفضته مرة.

يأتى موقف رفعت بسبب احضار أكثر من شخص لعمل مقابه مع ملك وترفضه بسبب أنها لا تحب الواسطة، وذلك جعله طوال الوقت يفكر فى ابعادها عن العمل فى الشركة، يتدخل سامح – ادوارد – مدير الشركة ويعد ملك بأنه سيعاقب رفعت الذى بدوره يطرد زياد من الشركة ويخبره بعدم التواجد مرة أخرى ليضربه زياد ويغادر زياد المكان لتذهب ملك ورائه الى منزله.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.











