شكرا لقرائتكم خبر عن "لحظة تقدير".. بيتر ميمى يشيد بالمخرج المنفذ لمسلسل الاختيار خيرى سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط المخرج بيتر ميمي، الضوء على المخرج المنفذ خيرى سالم، مشيرًا إلى أنه المسئول عن تنسيق كل تفاصيل المسلسل من ترتيب الأيام وتحويل السيناريو إلى أوردرات، كما أنه في نفس الوقت مخرج الوحدة الثانية التي كانت تصور في نفس التوقيت وساهمت في إخراج مشاهد مهمة وحساسة في مسلسل الاختيار.

وقال المخرج بيتر ميمى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لحظة تقدير.. ده أستاذ خيرى سالم مخرج منفذ مسلسل الاختيار (مخرج منفذ هو المسئول عن تنسيق كل تفاصيل المسلسل مواعيد التصوير وترتيب الأيام وتنسيق تحويل السيناريو إلى أوردرات بعد التحضير اللى فيه عناصر المسلسل كلهم الخ".





وأضاف قائلاً: "وهو فى نفس الوقت مخرج الوحدة التانية اللى كانت بتصور فى نفس الوقت اللى بصور فيه وأخرج مشاهد مهمة وحساسة بمنتهى الاحترافية والوعى والضمير وفعلاً هيكون من اهم مخرجين مصر".

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.





ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎