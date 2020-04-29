شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مؤثر.. منسى يعترف لزوجته بإصابة والده بسرطان الكبد ويتذكر حديثه معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 6 من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، أحداثاً متتالية، حيث اعترف أمير كرارة لزوجته بمرض والده بسرطان الكبد علماً بأنه طلب عدم إخبار أحد، وحثها على رعايته هو ووالدته، خاصة أنه يخدم الوطن في سيناء وبعيد عن منزله لفترات طويلة.

وخلال الأحداث وفى مشهد مؤثر للغاية، يتذكر منسى حديثه مع والده عن فرق السيل في "أمريكا" ومحاولة والده إثنائه عن تلك الفرقة بسبب إصابته في قدمه، بعد أن خضع لفرق "السيل في مصر" وتسلم شهادتها بجداره.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.