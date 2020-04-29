فن ومشاهير

مسلسل البرنس الحلقة 6.. محمد رمضان يعترف بحبه لـ نور ونجلاء بدر تطلب الطلاق منه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 6.. محمد رمضان يعترف بحبه لـ نور ونجلاء بدر تطلب الطلاق منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "البرنس"، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بنجاح "المعلمة فدوى" روجينا فى إخفاء شقيق زوجها "ياسر" محمد علاء، بعد أن كانت تراوده عن نفسه أثناء وصول زوجها "فتحى" أحمد زاهر، والذى لم يكتشف أن هناك خيانة من زوجته وشقيقه.

 

واستكملت أحداث الحلقة، بعد قيام "أم علا" صفاء الطوخى بمناداة "رضوان البرنس" محمد رمضان، وتحدثت معه هى وابنتها "علا" نور اللبنانية، عن أنهما تسببا له فى الكثير من المشاكل بعد انفصالها عن زوجها، حيث كشفت له بأن طليقها يتوعد له ألا يترك حقه بعد أن قام بالاعتداء عليه فى السابق، وطلبت منه أن يحرر محضرا فى القسم بعدم التعرض له الأمر الذى رفضه تماما.

 

واعترف "رضوان البرنس" بحبه لـ"علا" بعد أن كشف لها بأنه يتحدى أى مشاكل تقع فيها بسبب حبه لها منذ كان صغر فى العمر، ورغم أنها تزوجت مرتين وهو أيضا تزوج وأنجب طفلين، ومرت السنوات إلا أنه لم يستطع أن ينساها، وسيظل يحبها حتى آخر لحظات حياته.

 

فى الجانب الآخر، عثرت "لبنى" نجلاء بدر زوجة "رضوان البرنس" على صورة "علا" داخل بنطال زوجها، الأمر الذى دفعها إلى ترك المنزل وبعد نزولها استوقفها "رضوان وحاول أن يمنعها ولكنها كشفت له بأنها وجدت صورة "علا" وتركته وذهبت الى منزل أهله.

 

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

 

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

 

0c586e1c-e22f-4134-a476-2e083e566806

 

 

Advertisements
6a69d34e-1ef9-4597-8a65-391adc915e46

 

 

9a062fd9-a7f1-440b-8d5b-87d78da88503

 

 

9a75ef3f-a50f-4698-8b0a-f5b2ddbf6205

 

 

a0a5a679-6f44-4739-9556-5c7d9995bee8

 

 

bcf25385-6dcd-48a6-af75-b90a5fd24a87

 

 

cacfbb11-f464-4da4-bce9-a7bd0d8cc9c6

 

 

f30e1783-8e74-46e5-a047-6fc45d1b3804

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل البرنس الحلقة 6.. محمد رمضان يعترف بحبه لـ نور ونجلاء بدر تطلب الطلاق منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا