شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 6.. محمد رمضان يعترف بحبه لـ نور ونجلاء بدر تطلب الطلاق منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحدث الحلقة السادسة من مسلسل "البرنس"، المذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بنجاح "المعلمة فدوى" روجينا فى إخفاء شقيق زوجها "ياسر" محمد علاء، بعد أن كانت تراوده عن نفسه أثناء وصول زوجها "فتحى" أحمد زاهر، والذى لم يكتشف أن هناك خيانة من زوجته وشقيقه.

واستكملت أحداث الحلقة، بعد قيام "أم علا" صفاء الطوخى بمناداة "رضوان البرنس" محمد رمضان، وتحدثت معه هى وابنتها "علا" نور اللبنانية، عن أنهما تسببا له فى الكثير من المشاكل بعد انفصالها عن زوجها، حيث كشفت له بأن طليقها يتوعد له ألا يترك حقه بعد أن قام بالاعتداء عليه فى السابق، وطلبت منه أن يحرر محضرا فى القسم بعدم التعرض له الأمر الذى رفضه تماما.

واعترف "رضوان البرنس" بحبه لـ"علا" بعد أن كشف لها بأنه يتحدى أى مشاكل تقع فيها بسبب حبه لها منذ كان صغر فى العمر، ورغم أنها تزوجت مرتين وهو أيضا تزوج وأنجب طفلين، ومرت السنوات إلا أنه لم يستطع أن ينساها، وسيظل يحبها حتى آخر لحظات حياته.

فى الجانب الآخر، عثرت "لبنى" نجلاء بدر زوجة "رضوان البرنس" على صورة "علا" داخل بنطال زوجها، الأمر الذى دفعها إلى ترك المنزل وبعد نزولها استوقفها "رضوان وحاول أن يمنعها ولكنها كشفت له بأنها وجدت صورة "علا" وتركته وذهبت الى منزل أهله.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.