تراند اليوم : محامي mbc يحرج نقابة الإعلاميين : اقرأوا القانون رامز لا يخضع لنقابتكم

أصدر مكتب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض ومحامي قناة “mbc مصر” بيانًا للرد على قرار نقابة الإعلاميين بمنع رامز جلال عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه.

وقال إن الفنان رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” عضو بنقابة المهن التمثيلية، ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية طبقاً لقانون الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ بالفصل الأول الأحكام العامة بالمادة الأولى، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاط إعلامياً ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين ونحتفظ بكافة الحقوق والإجراءات القانونية.

وكانت نقابة الإعلاميين أصدرت قرارًا منذ قليل بشأن منع رامز جلال من الظهور الإعلامي على أية قناة مصرية لحين تقنين أوضاعه وخاصة أنه يعمل بدون تصاريح من النقابة.