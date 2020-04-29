تراند اليوم : تفاصيل غياب نور عن دراما رمضان العام الماضي

كشفت الفنانة نور، عن سبب تغيبها عن موسم رمضان العام الماضي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسل رحيم.

وقالت فى تصريحات:”غيابي العام الماضي عن موسم رمضان غير مقصود، لم يعجبني أي دور عُرض عليّ في عمل درامي، وكان من المفترض أن أتواجد العام الماضي في السينما في فيلم “الأوضة الضلمة الصغيرة” ولكن تم إيقاف التصوير لظروف إنتاجية خارجة عن إرادتي.

وتشارك نور في موسم رمضان الحالي بمسلسل “البرنس”، ويعرض يوميًا على قناة “dmc” فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.

مسلسل “البرنس” بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.