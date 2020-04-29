تراند اليوم : حسن شاكوش بينهي الخلاف مع الحضري وبيغنيله – فيديو

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة لحارس المرمى عصام الحضري، معلنًا فيها أنه لا يقصد مضايقته بأي شكل وواصفًا إياه بأنه “هرم” مصر ثم غنى له مقطع من مهرجان “بنت الجيران”.
رد الحضري على رسالة شاكوش قائلا: “شاكوش يا عم الناس حبيبي واحشني، أنا مقدرش ازعل منك أنت عارف العلاقة بيننا بقالها سنين السنين السنين وأنت عارف إحنا أكتر ناس بتقف في ضهرك وربنا يكرمك أنا مبزعلش من حاجة خالص، بعض الناس بتحب تحور وتعمل حوارات وبعض الناس بتحاول توقع بين الناس وأحنا في شهر كريم، أنت حبيبي كل سنة وأنت طيب”.
كان حسن شاكوش قد أوضح خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة” مع المخرجة إيناس الدغيدي عبر قناة “القاهرة والناس”، أن الحضري كان قد وجه له التهنئة في فيديو بمناسبة افتتاحه لصالون حلاقة، لكنه نشر بعد ذلك فيديو ينفي فيه تهنئته، وموضحا أنها لم تكن بسبب نجاح أغنية “بنت الجيران”، مضيفا: “هو باركلي على الكوافير الرجالي في فيديو.. يشكر.. لكن بعدها طلع في فيديو بيقول أنا الفيديو بتاع شاكوش مقطوع أنا مش ببارك على أغانيه وأنا معايا الفيديو الأصلي وبتاع.. طب ليه؟”.
أضاف: “هو أخ ليا وعلى طول كنا مع بعض على تليفونات، بس لو مش حابب الأغاني بتاعتي طب بتجيبني في المناسبات عندك ليه؟.. طلب إني أغني في حفلة عيد ميلاد بنته شدوى بس معرفتش اروح لأن كان يومها حفلة استاد القاهرة وكان عندي 12 أوردر غيرها، يمكن اتضايق لما مروحتش.. بس في كل الأحوال أنا مش عارفه قصده ايه من الفيديو، هل عشان مروحتش أغني عيد الميلاد؟”.
على صعيد آخر، كان شاكوش قد انتهى من تسجيل أجدد أعماله الغنائية “بتشرف بيكم”، أول دويتو يجمعه بالفنان أحمد سعد.
وتعد الأغنية المنتظرة أول بشائر ألبوم أحمد سعد الجديد، المقرر إطلاق أغانيه بشكل منفرد. كما تعيد لم شمل الموزع إسلام شيبسي وشاكوش بعد تقديمهما سوياً أغنية “على ناصية شارع أيامي”، التي اختيرت لمسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان، الذي يخوض به سباق الدراما الرمضانية.