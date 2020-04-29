تراند اليوم : حسن شاكوش بينهي الخلاف مع الحضري وبيغنيله – فيديو

وجه مطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة لحارس المرمى عصام الحضري، معلنًا فيها أنه لا يقصد مضايقته بأي شكل وواصفًا ‏إياه بأنه “هرم” مصر ثم غنى له مقطع من مهرجان “بنت الجيران”.‏

رد الحضري على رسالة شاكوش قائلا: “شاكوش يا عم الناس حبيبي واحشني، أنا مقدرش ازعل منك أنت عارف العلاقة بيننا بقالها ‏سنين السنين السنين وأنت عارف إحنا أكتر ناس بتقف في ضهرك وربنا يكرمك أنا مبزعلش من حاجة خالص، بعض الناس بتحب ‏تحور وتعمل حوارات وبعض الناس بتحاول توقع بين الناس وأحنا في شهر كريم، أنت حبيبي كل سنة وأنت طيب”.‏

كان حسن شاكوش قد أوضح خلال حواره ببرنامج “شيخ الحارة” مع المخرجة إيناس الدغيدي عبر قناة “القاهرة والناس”، أن ‏الحضري كان قد وجه له التهنئة في فيديو بمناسبة افتتاحه لصالون حلاقة، لكنه نشر بعد ذلك فيديو ينفي فيه تهنئته، وموضحا أنها لم ‏تكن بسبب نجاح أغنية “بنت الجيران”، مضيفا: “هو باركلي على الكوافير الرجالي في فيديو.. يشكر.. لكن بعدها طلع في فيديو بيقول ‏أنا الفيديو بتاع شاكوش مقطوع أنا مش ببارك على أغانيه وأنا معايا الفيديو الأصلي وبتاع.. طب ليه؟‎”.‎

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أضاف: “هو أخ ليا وعلى طول كنا مع بعض على تليفونات، بس لو مش حابب الأغاني بتاعتي طب بتجيبني في المناسبات عندك ‏ليه؟.. طلب إني أغني في حفلة عيد ميلاد بنته شدوى بس معرفتش اروح لأن كان يومها حفلة استاد القاهرة وكان عندي 12 أوردر ‏غيرها، يمكن اتضايق لما مروحتش.. بس في كل الأحوال أنا مش عارفه قصده ايه من الفيديو، هل عشان مروحتش أغني عيد ‏الميلاد؟‎”.‎

على صعيد آخر، كان شاكوش قد انتهى من تسجيل أجدد أعماله الغنائية “بتشرف بيكم”، أول دويتو يجمعه بالفنان أحمد سعد‎.‎

وتعد الأغنية المنتظرة أول بشائر ألبوم أحمد سعد الجديد، المقرر إطلاق أغانيه بشكل منفرد. كما تعيد لم شمل الموزع إسلام شيبسي ‏وشاكوش بعد تقديمهما سوياً أغنية “على ناصية شارع أيامي”، التي اختيرت لمسلسل “البرنس” للنجم محمد رمضان، الذي يخوض به ‏سباق الدراما الرمضانية‎.‎