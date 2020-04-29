تراند اليوم : قالتها درة .. فلوس الاعلانات أكثر من فلوس المسلسلات – فيديو

يحرص الفنانون على التواجد خلال موسم شهر رمضان 2020 من خلال الأعمال الدرامية أو الإعلانات التي تلاقي رواجًا ونسبة مشاهدة عالية خلال الشهر الكريم بسبب ارتباط المشاهدون بالتليفزيون وما يقدم عليه من أعمال ، و كانت الفنانة درة اول من صرحت بانها تفضل العمل في الاعلانات بسبب العائد المادي السريع عن المسلسلات طوال شهر رمضان بسبب المجهود الكبير الذي يبذل .

و اليكم مختلف الإعلانات للموسم الرمضاني 2020 التي ظهر فيها النجوم :

– إعلان مجموعة صيدليات 19011

-حميد الشاعري.

-إيهاب توفيق.

-مصطفى قمر.

-هشام عباس.

إعلان فودافون

الإعلان غناء المطربة شيرين عبد الوهاب وظهر فيه …

– إسعاد يونس

– منى زكي

– محمد هنيدي

– عبد الرحمن أبو زهرة

-أمينة خليل

– أحمد فهمي

– شيكو

– هشام ماجد

– أمير عيد

Advertisements

– أحمد بهاء

إعلان بنك مصر

– بهاء سلطان

– محمود العسيلي

إعلان WE

– مصطفى خاطر

إعلان أورانج

– غناء حسين الجسمي

– إعلان معمار المرشدي

– درة

إعلان قطونيل

– ميس حمدان