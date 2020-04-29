صور.. صدمة ياسمين رئيس بعد وقوعها ضحية لمقلب «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقعت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، في شباك الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي تم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، قدم الفنانة ياسمين رئيس، بأنها الفنانة التي دخلت مجال الفن والشهرة من بوابة زوجها المخرج هادي الباجوري، ووصفها بأنها عطر السينما المصرية.

ياسمين رئيس، وصفت رامز جلال، في فقرة الصور قائلة: “بيزعل الناس منه”، لتفاجئ بعدها بخروج رامز جلال من خلف البوستر.

وهاجمت ياسمين رئيس، رامز بعد وضعها على كرسي رامز جلال، قائلة: “أنا كده هتفك من الكرسي وهتعرف أنا هعمل فيك إيه يا حبيبي، وقامت ياسمين بالبصق أمام رامز.. أنا مش كيوت يا حبيبي خلاص تعبت”.

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وخضعت ياسمين رئيس، لتهديد رامز جلال، بعد أن وضعها في حوض من المياة ووضع فيه سرطان البحر وغنت له “رامز جلال نجم اليوتيوب”.

ورغم موقف ياسمين رئيس المتوعد لرامز جلا، إلا أنه استطاع امتصاص غضبها بعد سقوطها في بركة المياة بعدما قالت له :”طلعني”، ليرد بقوله: “أطلقك هو أنا زوجك”، لتدخل في نوبة ضحك شديدة، وينتهي البرنامج بعد سقوطها على سلم الشلال.

واختلف برنامج رامز جلال، خلال هذا العام، عن سابقيه وذلك بسبب ظهور رامز جلال وجهًا لوجه مع الضيف، بدون أي تنكر أو ماسكات على وجهه ويقوم بتعذيب النجوم من خلال الكرسي الذي يستخدمها بدعوى كشف الكذب.