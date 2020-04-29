الفنانة اللبنانية رولا شامية تعلن طلاقها عبر انستقرام.. وطليقها يعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة اللبنانية رولا شامية جمهورها بإعلان طلاقها من زوجها رودي سعد.

الفنانة اللبنانية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “تعلمت إن وجود آلام في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت وأصبحت في السماء ! حين تنزف دموع العين تنجلي و تبصر النور، مثلما أعلنت فرحي بزواجي، اعلن لكم طلاقي”.

وفي أول تعليق من طليقها، قام بنشر صورة تجمعهما، على حسابه على “انستجرام”، وعلق قائلا: “شو حلو الحب والإحترام يجمعوك تحت سقف واحد مع الشخص لبتحبو والاحلى تنفصلو كمان بكل حب وإحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي”.

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وكانت الفنانة اللبنانية رولا شامية قد فاجأت جمورها بإعلان خبر زواجها من حبيبها رودي سعد، في جزيرة قبرص، وذلك في شهر يناير عام 2019.

رولا نشرت صورة لها مع عريسها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، واستعرضت مع زوجها دبلة الزواج، وعلقت عليها بقولها: “أجل، فعلناها على طريقتنا”، جمهور الفنانة اللبنانية أمطروها بتعليقات المباركة والتهنئة، وتمنوا لها حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية رولا شامية كانت قد ارتبطت بعلاقة عاطفية بـ«وديع» نجل النجم السوري جورج وسوف الأكبر، لكنها انتهت بالفشل، كما عاشت قصة حب مع الفنان أيمن القيسوني، ولم يُكتب لها النجاح، في الوقت الذي تم خطبتها فيه إلى اللبناني فراس عازار، إلا ان الخطبة لم تكلل بالزواج.