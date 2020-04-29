نقابة الإعلاميين المصريين تحظر ظهور رامز جلال الإعلامي

متابعة بتجـــــــــرد: أصدر نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة بياناً وجهه إلى رئيس قناة MBC مصر يتعلق بقرار يقضي بمنع ظهور الفنان رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تعمل في جمهورية مصر العربية إلى أن تتم تسوية أوضاعه القانونية.

وأشار إلى أن ذلك استند إلى ما ورد في تقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات التي ترتكب في البرنامج وإلى ما تضمنه بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية من ملاحظات ضده .

وأضاف أنه “بعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية التي تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وفي مادته 51 على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة والتي تنص على الآتي، تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي”.

كما جاء في البيان: “حيث إن رامز جلال يمارس نشاطًا إعلاميًا كمقدم برنامج على قناة أم بى سي وهي موجهه للمجتمع المصرى وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفا ما نص عليه المادة 2 والمادة 19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 “.