مايا دياب تختار مسلسل “أولاد آدم” في رمضان وهذه رسالتها لأبطاله

متابعة بتجــــــــرد: أبدت النجمة اللبنانية مايا دياب إعجابها بمسلسل “أولاد آدم” بطولة النجوم ماغي ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.

ونشرت مايا صورة البوستر الخاص بنجوم المسلسل عبر خاصية “القصص القصيرة” في حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “بتاخدوا العقل”.

مسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، ويجمع إلى جانب النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.

العمل يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!