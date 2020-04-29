يسرا لـ"الخليج 365": بطلة "خيانة عهد" تشبهني.. وأعود للسينما بعد غياب 8 سنوات

بخفة وتألق نجحت الفنانة المصرية الكبيرة يسرا في بناء جسر من الود والحب مع الجمهور العربي عموما وعشاق الفن خصوصا، ومن يتأمل مشوارها الفني يكتشف أنه كان صعبا وبدأته من الصفر، ومرت خلاله بمراحل مختلفة تطلبت منها مجهودا مضاعفا لتضع اسمها في مصاف كبار النجوم العرب.

يسرا تنافس خلال ماراثون دراما رمضان بمسلسل اجتماعي يحمل عنوان "خيانة عهد"، يضم نخبة من نجوم التمثيل؛ أبرزهم جومانة مراد وحلا شيحة وبيومي فؤاد، من إخراج سامح عبدالعزيز.

”الخليج 365” التقت يسرا للحديث عن آخر أعمالها السينمائية "صاحب المقام"، والصعوبات التي واجهتها في تصوير "خيانة عهد" وكواليس التعاون لأول مرة مع المخرج سامح عبدالعزيز.





اسم المسلسل تغير من "دهب عيرة" لـ"خيانة عهد". ما السبب؟

نحن نصنع عملا فنيا للجمهور العربي من المحيط للخليج، ومخرج المسلسل لفت نظري إلى أن "دهب عيرة" قد يكون اسما سهلا على الجمهور المصري، لكن ربما لا يفهم دلالاته بعض الجماهير العربية، ومن هنا بدأنا البحث عن اسم آخر.

واقترح سامح عبدالعزيز والمؤلف أحمد عادل اسم "خيانة عهد". في البداية أصبت بالصدمة لكن بعد ذلك اكتشفت أنه مناسب جدا لأحداث العمل ومميز.

ما المغري في شخصية "عهد"؟

المسلسل يناقش قضية اجتماعية ويحمل قدرا من الإثارة، وجذبتني شخصية "عهد" بسبب كل الظروف المحيطة بها، فهي أم تخاف على ابنها، وتجد نفسها في مواجهة مع المشاكل والأزمات التي يعيشها هذا الجيل. كما أنها تتعامل مع الناس بطيبة شديدة وسلامة النية متوفرة لديها، ورغم ذلك تتعرض للخيانة من أقرب الناس إليها.

هل يوجد خطوط تماس بين شخصية "عهد" ويسرا في الحقيقة؟

بصراحة شديدة "عهد" تشبهني جدا، فأنا أتعامل مع الناس بطبيعتي ولا أتوقع الخيانة أو الغدر، وبكل أسف تعرضت لنفس ظروف الشخصية التي أجسدها في العمل، إذ خدعني ناس كنت أثق بهم، واكتشفت خيانتهم، واعتبرت هذا الأمر درسا قاسيا من دروس الحياة.

لديك قاعدة جماهيرية عريضة وحجم نجوميتك كبير. هل تدخلين في اختيار فريق العمل؟



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بصراحة شديدة في بعض الأوقات يحدث ذلك، وفي أوقات أخرى أتدخل في الموضوع. وبخصوص مسلسل "خيانة عهد" أعترف أنني شاركت المخرج في اختيار فريق العمل، وكنت متحمسة جدا للفنانة جومانة مراد وحلا شيحة وخالد أنور.

"خيانة عهد" أول تعاون مع المخرج سامح عبدالعزيز. كيف كانت كواليس العمل؟

سعيدة جدا بالتعاون معه، لأنه مخرج مجتهد جدا وشديد الحساسية ويعرف جيدا كيف يثير حماس الممثل ليظهر أفضل أداء لديه.





كيف تعاملت يسرا مع المشاهد الصعبة في المسلسل؟

العمل يضم مشاهد كثيرة صعبة جدا، منها في الحلقة الثانية عندما أنصح ابني بالذهاب للمستشفى للعلاج من تعاطي المخدرات، ومشهد في الحلقة الخامسة وهو يتعامل معي بعنف ويدفعني وأقع على السلم، وثالث عندما أدخل على ابني غرفته وأجده يتعاطى المخدرات.

المواقف الصعبة كثيرة جدا، وطلبت من المخرج سامح عبدالعزيز عدم الإعادة في هذه المشاهد، وقلت له: لن أستطيع تكرار المشهد، وسوف أستحضر إحساسي جيدا في المرة الأولى. وحمدا لله الأداء نال إعجاب الجمهور.

متى ينتهي تصوير "خيانة عهد" بالكامل؟

التصوير مستمر حتى 20 رمضان، والسبب أننا بدأنا متأخرا جدا. كما أن انتشار فيروس كورونا أربك حساباتنا وأثر على معدل التصوير.





بخصوص كورونا. كيف يتم التصوير في ظل ارتفاع مؤشر الإصابات؟

نعمل في ظل ظروف صعبة بكل تأكيد، لكن نطبق كل الإجراءات الاحترازية. نرتدي الكمامات ونعقم أماكن التصوير يوميا تفاديا للخطر، وأتمنى من كل قلبي أن تزول هذه الغمة ويختفي هذا الوباء.

يسرا تعود للسينما بعد غياب 8 سنوات بفيلم "صاحب المقام". فما حكايته؟

"صاحب المقام" فيلم من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مثل آسر ياسين وأمينة خليل وبيومي فؤاد، وانتهينا من تصويره بالكامل وبدأت أعمال المونتاج، لكن لا أعرف موعد عرضه خصوصا في ظل غلق دور العرض نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وفي "صاحب المقام" أقدم شخصية مختلفة تشبه "الروح" التي تظهر فجأة وتهدي آسر ياسين لفعل الخير والابتعاد عن الشر.



