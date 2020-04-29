نجوم بوليوود يودعون عرفان خان.. "لروحك السلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الفنان الهندي عرفان خان، وعبر نجوم بوليوود عن صدمتهم وحزنهم الشديد لعدم قدرتهم على توديعه في جنازة جماهيرية تعكس عشق الجماهير له، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

شاروخان أول من علق على خبر وفاة عرفان خان عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، ونشر صورة تجمعه بالنجم الراحل وأرفقها بكلمات رثاء ووصفه بأعظم ممثل في الوقت الحالي وودعه قائلا: "صديقي وأخي أتمنى أن تجد روحك طريقها للجنة".

ووصف الأسطورة أميتاب باتشان خبر وفاة عرفان بأنه الأكثر حزنا وإزعاجا، وقال إنه رحل عن العالم مبكرا، وكتب: "سلام على روحك.. ممثل رائع وزميل مخلص دعواتي وصلواتي".

أما أرجون بيجلاني فنشر صورة عرفان خان مع تعليق: "سيدي سنعتز دوما بأفلامك. أنا من أكبر المعجبين".



واكتفى النجم رانفيير سينغ بنشر صورة خاصة له مع عرفان خان، ولم يعلق بكلمة واحدة.

أما النجمة كاترينا كييف فودعته بكلمات رنانة، ووصفت وفاته بخسارة قاتلة لرجل عبقري وممثل ليس له مثيل.

ونشرت بيريانكا تشوبرا صورتها مع عرفان خان، وعلقت: "سيتذكرك العالم دوما. حاربت كأفضل محارب. أتمنى أن ترقد روحك في سلام".

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أما النجم سلمان خان فوصف موته بخسارة للوسط الفني وزملائه وجماهيره وعائلته، وكتب: "ارحل في سلام يا أخي العزيز".

ونشرت ديبيكا بودكون صورة حداد سوداء واكتفت بكتابة اسم عرفان خان.

وشارك معظم نجوم هوليوود في نعي عرفان خان، مثل كاران جوهار، وإمتياز علي، وكارينا كابور، وسونام كابور، وعمران هاشمي، وغيرهم، ما حول موقع "أنستقرام" في الهند إلى منصة كبيرة لتوديع النجم صاحب 53 عاما.

عرفان خان تعافى من ورم في المخ ظل يحاربه لمدة عامين في لندن، وعاد إلى الهند في ديسمبر/كانون الأول ليبدأ عمله من جديد ويخرج بآخر أفلامه "أنجريزي ميديام"، الذي توقف عرضه بسبب أحداث فيروس كورونا وفرض الحجر المنزلي، ورحل قبل أن يعاد عرض فيلمه من جديد.

وشارك عرفان في 74 فيلما هنديا، إضافة إلى الأعمال التلفزيونية ومشاركاته المميزة في هوليوود ببطولة أكثر من 10 أفلام ومسلسلات.



