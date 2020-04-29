فيلم مغربي يحصد 3 جوائز في مهرجان "رؤى"

عبرت النجمة المغربية سناء عكرود عن سعادتها بحصد فيلمها "إطار فارغ" 3 جوائز من مهرجان "رؤى من أفريقيا" بكندا، الذي اختتم فعالياته الإثنين، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم في قسم "نظرات"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، إضافة إلى تنويه من لجنة التحكيم بأدائها في الفيلم.

وعقد المهرجان فعالياته هذا العام عبر شبكة الإنترنت، وأعلن عن جوائزه عبر الشبكة الإلكترونية بسبب الظروف التي يعيشها العالم حاليا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت سناء عكرود في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذه الجوائز تعني بالنسبة لي الكثير، لأنني أعتز بتجربتي في هذا الفيلم سواء كمخرجة، أو ككاتبة للسيناريو، أو كممثلة، وأعتبر هذه الجوائز تتويجا لمجهودي ومجهود جميع فريق العمل الذي تعب معي أثناء تصوير الفيلم".

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وأضافت: "تجربتي في هذا الفيلم كانت أكثر من رائعة، وشاركني فيه فنانون رائعون مثل غزلان الإدريسي وقدس جندل وفاطمة بوجو ومحمد عياد وحميد النيدر ونبيل عاطف، وأتمنى أن تتاح الفرصة للعمل معهم مجددا".





وقدمت النجمة المغربية سناء عكرود عددا من الأفلام الطويلة والقصيرة كمخرجة، أحدثها "إطار فارغ"، الذي عرض في افتتاح مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.

كما شارك في مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، فيما تمتلك سناء عكرود سجلا حافلا بالأفلام المهمة، من أبرزها الفيلم المصري "احكي يا شهر زاد" للمخرج يسري نصر الله، حيث شاركت في البطولة أمام محمود حميدة ومنى زكي وحسن الرداد.



