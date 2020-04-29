أحمد السقا يفزع حمادة هلال ويفوز عليه في برنامج المسابقات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان حمادة هلال، ضيفًا في الحلقة الـ 6 من برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي، على فضائية "mbc مصر".

وبدأ السقا الحلقة بعمل مقلب في منافسه حمادة هلال، حيث خرج له شخصا متنكرا في زي "سبونش بوب"، ويرقص على أنغام أغنية "أنا سبونش بوب"، حتى اعتقد حمادة هلال أن السقا هو المتنكر بهذا الزي، ليفاجئه الأخير من الخلف ويتسبب في فزعه.

وقدم حمادة هلال أغنية أثناء التحدي الأول من برنامج "اغلب السقا"، وتحمل عنوان "والله وعملوها الرجالة"، ليكمل هلال قوله: "السقا هيلبسنا الطرحة".

وأهدى أحمد السقا لغريمه حمادة هلال، كلمات أغنية كتبها بنفسه قبل أيام، فغناها سويا أثناء الحلقة، وأبدى هلال إعجابه بها، ليقرر غناءها فور وصوله إلى مصر.

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وكالعادة انتصر بطل البرنامج أحمد السقا على منافسه حمادة هلال، للمرة السادسة على التوالي دون هزيمة، بعد أن كان هلال قريبا من الفوز، إلا أنه تعثر في تحدي النفس الأطول تحت الماء.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة منافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، وتضاف إلى ذلك مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه النجمة رزان مغربي.

وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، قد حلت مساء أمس الثلاثاء، ضيفة على برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا"، والتي نجحت في كسر نغمة النقد والهجوم على برنامج "اغلب السقا"، بعدما ضجت وسائل التواصل بالإشادة بها وبخفة دمها وظلها وروحها المقبولة بشكل كبير.