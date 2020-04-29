ليلى علوي حديث الجمهور بسبب شبيهتها الأفغانية! (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة المصرية ليلى علوي، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد مواقع التواصل صورا لفتاة تشبهها لدرجة كبيرة وفق قولهم.

وزعم البعض أن الفتاة التي انتشرت صورها كالنار في الهشيم، هي أفغانية الجنسية، في حين احتار آخرون من كونها صورا قديمة لليلى علوي، أم للفتاة الأفغانية.

وانهالت التعليقات بين رواد السوشال ميديا بشأن الصور المتداولة، حيث أكد كثيرون بأن هناك صعوبة في التفرقة بينهما، فيما قال آخرون إن تلك الصور تشبه ليلى علوي في فيلم "إعدام ميت" الذي قدمته عام 1985 مع النجم الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر كثيرون صور الفتاة، وعلقوا عليها بتعليقات طريفة، فقال أحدهم: "ليلي علوي النسخة الأفغانية"، وكتب آخر: "ليلى_علوى أحلى".

فيما كتب متابع ثالث: "يعني أنا أقوم من النوم ألاقي ليلي علوي صغرت تاني"، وقال آخر: "ليلى علوى .. في إعدام ميت"، وتساءلت متابعة: "يعني دي مش ليلى علوي؟!".

ويأتي تصدر ليلى علوي "التريند"، في ظل غيابها عن دراما رمضان هذا العام، حيث فضلت الابتعاد لعدم عثورها على سيناريو جيد يدفعها إلى المجازفة والقبول بالمنافسة في الماراثون الرمضاني.

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وكانت الفنانة المصرية قد أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعدما نشرت صورًا لها من جلسة تصوير لإحدى المجلات، رغم مرور أيام على وفاة طليقها رجل الأعمال منصور الجمال.

وتساءل متابعو ليلى علوي عما إن كانت تمر بحالة حزن على رحيل زوجها السابق أم تجاوزت الأمر سريعًا.

وكانت ليلى علوي قد نعت طليقها قائلة :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية، ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

يذكر أن ليلى علوي حلت في فبراير الماضي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، وأطلقت العديد من التصريحات التي أثارت ضجة أيضًا، منها اعترافها للفنان المصري أحمد خليل، بأنها لو كانت التقت به في وقت مبكر لتزوجته على الفور.

وشاركت ليلى علوي مع أحمد خليل، في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها كان مسلسل "حديث الصباح والمساء".