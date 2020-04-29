شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل كريس هيمسوورث يكشف عن ابتكار جديد لتربية النحل فى منزله.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث ، عن ابتكار شركة أسترالية لجمع العسل من خلية النحل دون إزعاجها على الإطلاق، مشيرا أن لدية خليتين في حديقة منزله الخلفية.

النجم الأسترالي كريس هيمسوورث، نشر فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام، يظهر من خلاله عملية جمع العسل من خلية النحل برفقة أولاده وعلق قائلاً :" تحقق من شركة flowhiveالأسترالية التي صممت تلك الخلايا الأولى من نوعها.. حيث تقوم طريقة بجمع العسل من الخلايا دون إزعاج النحل على الإطلاق.. لدينا اثنان في حديقتنا الخلفية".

يشار إلى أن النجم العالمي كريس هيمسوورث، مجموعة من الصور لما وراء كواليس تصوير فيلم Extraction ، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، وكتب "سأبدأ البث المباشر مع مدير الإخراج، الملقب بالمجنون على الكاميرا، غداً على حساب نتفليكس للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات حول الفيلم، في تمام الساعة الرابعة مسارً بتوقيت جرينتش".





العمل يدور فى إطار أكشن تشويقيي، حيث يتبع جندى من الجنود المرتزقة تايلر ريك، فى محاولة إنقاذ طفل، ابن أحدى تجار السلاح، جنبا إلى ذلك يحاول أن يحافظ على حياة كلاهما، وذلك بعد أن أصبح الولد الصغير رهينة في حرب بين كبار تجار المخدرات، وعند الوقوع في فخ من قبل الخاطفين داخل واحدة من أكثر مدن العالم المحصنة، فإن مهمة تعد مستحيلة ومميتة.

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يعد الممثل العالمى كريس هيمسوورث من أبرز ممثلى هوليوود، الذين يهتمون بلياقتهم البدنية والمحافظة دائماً على الاستمرار فى الالعاب الرياضية وتحقيق المعادلة الصعبة فى الموازنة بين العمل والتدريبات، ويظهر فى أغلبية أعماله السينمائية فى دور البطل المهتم بهيئته قبل ادائه.

ونشر هيمسوورث مؤخراً، مقطع فيديو من داخل كواليس تصوير فيلم Avengers: Endgame وهو يقوم بارتداء البدلة التى قامت بتغير ملامح جسده إلى شخص بدين، والتى وصفها فى إحدى لقاءاته التلفزيونية بأنها اكثر اللحظات التى شعر بها بأنه شخص مثير فى حياته على الأطلاق.

ونجح فيلم Avengers Endgameفى تحقيق رقم قياسي جديد منذ ايام، بعد اعتلاءه عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات فى التاريخ بأكثر من 2.8 مليار دولار، بعد تغلبه على فيلم avatar الذى أحتل المقدمة لأكثر من 10 سنوات منذ 2009.