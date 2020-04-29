شكرا لقرائتكم خبر عن أرشميدس يترك المنزل بعد تلقيه صفعة على يد دلال عبد العزيز فى "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صفعت عفاف عصمت "دلال عبد العزيز" فى الحلقة السادسة من مسلسل "فلانتينو" ابنها محمد كيلاني "ارشميدس" على وجهه داخل مكتبها بمدرسة فلانتينو، وذلك بعدما علمت من الأستاذة جيلان المدرسة بمدارس "فلانتينو" أنه يقوم بتتبعها ويراسلها ويعبر لها عن حبه، وذلك في ظل تجاهلها وصدها له لعملها بأن تلك العلاقة غير ناجحة، إضافة لأن زوجها طلقها غيابيا وهو ما ترك أثرا سلبيا عليها جعلها تضرب عن الزواج بعد تلك التجربة.

وكشفت الأحداث عن قيام محمد كيلاني بمغادرة المنزل وبيع سيارته وتأجيره شقة ليجلس بها بعدما ترك منزل والده عادل إمام ووالدته دلال عبد العزيز، لتفاجأ الأستاذة جيلان بأن كيلاني استأجر الشقة المواجهة لشقتها في نفس العمارة.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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