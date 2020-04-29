شكرا لقرائتكم خبر عن مقولة لـ أحمد زاهر قبض بها قلوب المشاهدين فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الفنان أحمد زاهر أو "فتحي البرنس" على أحداث الشر الرئيسية للحلقة الخامسة بمسلسل "البرنس " بالفكرة الشيطانية التي أوحت له بها زوجته الثانية تاجرة الممنوعات الفنانة روجينا "فدوى"، وهى التخلص من أخيه الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" بالإضافة إلى قتل زوجته نجلاء بدر "لبنى" وطفليهما، كي يعود له وباقي إخوته ميراثهم في منزل والدهم الفنان عبد العزيز مخيون "حامد البرنس"، وبالتالي بيعه مقابل 10 ملايين جنيه و3 شقق وتوزيعها عليهم.

في بداية الحلقة حرص أحمد زاهر "فتحي البرنس" على عمل خدعة لأخيه محمد رمضان "رضوان البرنس" بأنه وباقي إخوته لا يحملون أى ضغائن له بسبب ميراثهم الذي استحوذ عليه بوصية والدهم، وذلك كي يكون شاهدا على خدعته الفنان علاء زينهم "عم جلال" الذي يعمل بورشة الدوكو والسمكرة مع "رضوان".

المهشد التالي لزاهر "فتحي البرنس" عندما ردد أمام أخيه محمد علاء "ياسر البرنس" وزوج شقيقتهما أحمد فهيم "رأفت" مقولة قبضت قلوب المشاهدين: "اللي هنعمله جامد وصعب.. لا رب ولا دين يوافق عليه"، كاشفا عن نيته بقتل محمد رمضان "رضوان البرنس" وزوجته وابنيهما.

كما اجتمع "فتحي البرنس" بإخوته لإقناعهم بخطته التخلص من اخيهم "رضوان" وزوجته ونجلاهما وبرر فكرة القتل لهم _على غير الحقيقة _ بأن أخيهم ينوي بيع المنزل بملايين الجنيهات وطردهم منه والسفر مع زوجته نجلاء بدر "لبنى" والاستمتاع بميراثهم على أن يقوم بتنفيذ مهمة القتل "رافت" شقيق أختهم رحاب الجمل "عبير" ووافق الجميع عدا أختهم الفنانة ريم سامي "نورا البرنس"، وهو ما جعل "فتحي وياسر" يتبادلان التهديد بقتلها إذا كشفت خطتهم.

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واستكمل زاهر "فتحي" خطته الشيطانية بتشويه صورة محمد رمضان "رضوان البرنس" في نظر أخته ريم سامي "نورا البرنس"، حيث ادعى كذبا لها بأن رضوان هو سبب حبس خطيبها "حمادة" وانه اتفق معه على سرقة محل المشغولات الذهبية لزوج شقيقته نور اللبنانية "علا" واستكمل كذبه بأن رضوان سيقوم بدفع 100 ألف جنيه لقتل خطيبها داخل السجن كي يدفن السر.. كل ذلك كي يقنعها بأن تستحل دم أخيها وأسرته حيث دخل لها من باب تعلقها بخطيبها وحبها الشديد له.

علي جانب آخر كشف محمد رمضان "رضوان البرنس" لزوجته نجلا بدر "لبنى"سر وصية والده الذي قام ببيع المنزل باسمه قبل وفاته بعامين وأن الوصية تتضمن أن يعطي كل واحد من أخواته حقه في الميراث إذا صلح حاله أي عندما يقوم إدوارد "عبد المحسن" بتطليق الراقصة وأن يعدل "فتحي وياسر " وزوج أختهم عن تجارة الممنوعات وأن يجهز زفاف "نورا" ويضع باقي ميراثها في حسابها بالبنك.. وحرص رضوان على أن تقسم لبنى على كتاب الله كي تحفظ سر الوصية.

"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.