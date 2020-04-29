تعرف على المبلغ الذي جمعه بوست مالون من حفله على "يوتيوب" لمحاربة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المؤكد أن النجم العالمي بوست مالون قدم جرعة مكثفة من الامتاع لجمهوره و محبيه خلال الحفل الذي احياه مؤخرا كبث مباشر استمر لمدة 75 دقيقة و ذلك من منزله الموجود في سولت ليك سيتي ، حيث قام مالون البالغ من العمر ( 24 عاما ) بجمع أموالا كثيرة من أجل المساعدة في التصدي لفيروس كورونا " covid19 " الذي يهدد العالم .
فقد كشف موقع " tmz " بوست مالون الذي كان بصحبته ثلاث من العازفين كل منهم تواجد بغرفه منفصله بمنزل مالون ، استطاع أن يجمع مليون دولار في الساعة الأولى من الحفل ، لكن هذا الرقم ارتفع ليتحول لمبلغ ضخم فيصل إلى حوالي 4.3 مليون دولار و مازالت التبرعات مستمرة حتي الآن .
فقد أشار الموقع أنه لا يزال بإمكان المعجبين التبرع على صفحة الحفل على YouTube ، وبالتأكيد شٌهره بوست مالون تشجع كل محبيه علي التبرع للتصدي لفيروس كورونا .
يذكر أن بوست مالون غني خلال الحفل الذي احياه مؤخرا عبر "يوتيوب " عدد من أغنيات فريق " NIRVANA " وهو واحد من اكثر الفرق التي يحبها مالون ، و من أشهر الأغنيات التي قدمها بوست مالون لهذه الفرقة خلال البث المباشر " Come as You Are " و " Lithium " و " Heart-Shaped Box " ، و غيرهم .
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