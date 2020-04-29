شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من "فلانتينو" تشهد الظهور الأول لداليا البحيرى بالمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "فلانتينو" ظهور النجمة داليا البحيري الأول بالمسلسل، حيث سافر حمدي المرغني والزعيم عادل إمام إلى طنطا ضمن أحداث المسلسل وذلك استكمالا لعملية البحث عن نور فلانتينو الذي ينتحل صفة عادل إمام وقام بتوريطه في قضايا وصولات الأمانة الأمر الذي تسبب في رفض البنك لمنحه القرض الذي طلبه لترميم مدارس فلانتينو في الدرب الأحمر وشكل الظهور الأول لداليا البحيري مفاجأة لعادل إمام وذلك لأنها تحمل نفس اسمه الكامل.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.