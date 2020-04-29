شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هشام ماجد وأخوه محمود ماجد يجتمعان فى فيلم واحد لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفنان الكوميدى هشام ماجد تجربة جديدة من خلال فيلم "حاسب تحلم"، الذى يجمعه لأول مرة بشقيقه محمود، كما يتولى خلاله محمود ماجد مهمة التأليف بجانب البطولة، ويشهد ظهورا خاصا من نوعه لهشام ماجد، كضيف شرف الفيلم، الذى يتولى إخراجه محمد ربيع.

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ويجمع الفيلم توليفة من النجوم منهم الفنانة ليلى عز العرب والفنان القدير أحمد خليل، كما يشارك فى بطولته؛ أحمد جمال سعيد وداليا شوقى وبكرى قباقيبى وكمال الدبيكى وجيهان، وندى نادر.

وتدور قصة الفيلم فى إطار كوميدى تخيلي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الناس فى المستقبل والذى يتحول فيه حلم أى شخص لواقع يؤثر على حياته، حسبما كشف المخرج محمد ربيع، موضحا أنها تجربة درامية مختلفة عن السائد فى عالم الأفلام الروائية الطويلة.

ويعد فيلم "حاسب تحلم" مغامرة فنية جديدة للمخرج محمد ربيع، ويعيد تعاونه الناجح مع داليا شوقى ومحمود ماجد بعد بطولتهما لفيلمه الأول "مكتوب"، منذ سنتين، كما قدم ربيع العديد من الأعمال الفنية فى مجال الإعلانات والكليبات الغنائية آخرها إخراجه أغنية "وإيه يطمن" للفنان هانى عادل.