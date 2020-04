شكرا لقرائتكم خبر عن لا تكل ولا تمل..سارة سيلفرمان توجه تحية يومية للأطباء على أنغام الحلة والمغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي مدار ما يقارب ٣ اسابيع تقوم سارة سيلفرمان بتوجيه التحية للآباء والعاملين في مجال مكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال وقوفها في البلكونة وقرعها للأواني في نيويورك لتوصل رسالة دعم للجيش الأبيض.

من أشهر أدوار سارة هو فيلم "I Smile Back" والفيلم تدور أحداثه حول أسرة مكونة من 4 أفراد تقع الأم التى تدعى لانى تجسد سارة سلفرمان فى ورطة كبيرة نتيجة إدمانها للمخدرات، وتعيش الأم فى صراع بين حبها لأبنائها ورغبتها فى تربيتهم جيدا والبقاء إلى جوارهم وبين رغبتها الملحة فى تناول المخدرات وظهور أعراض احتياجها للمخدرات عليها.

ويشارك إلى جانب سارة سلفرمان فى بطولة العمل كل من جوش تشارلز وتوماس سادوسكى وميا بارون وسكايلر جارتنر وشاين كولمان وسين رضا وبيلى ماجنوسين كريستين جريفيث ومن تأليف بيج ديلان ومن إخراج آدم سلكى.

فيلم "I Smile Back" شارك فى العديد من المهرجانات منها Sundance Film Festival فى الولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان Deauville Film Festival بفرنسا و مهرجان Toronto International Film Festival في كندا.

يذكر ان سارة سيلفرمان قدمت عدد كبير من الاعمال الفنية التي تنوعت بين سينمائية و تليفزيونية ، و من أبرز هذه الأعمال : " Out There " و " The League " و " A Million Ways to Die in the West " و " And Punching the Clown " و " The Book of Henry " و " Battle of the Sexes " ، و غيرهم .