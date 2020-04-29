- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يفك لغز صورة أمير كرارة عن مشاركته فى مسلسل الاختيار.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد صلاح حسني، عن مشاركته في إحدى حلقات مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، لتجسيد شخصية إحدى الضباط المقاتلين في سيناء، الذين رافقوا الشهيد أحمد صابر منسي.
وحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على فك لغز الصورة التي نشرها النجم أمير كرارة منذ قليل، ليطلب من متابعيه بتخمين النجم الذي سيشارك في حلقات المسلسل القادمة، لينشر صورته من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.
احمد صلاح حسني
وكتب حسني على الصورة التي ارتدي فيها الملابس العسكرية قائلاً " سعيد بالتواجد مع اخويا وحبيبي البطل امير كراره في مسلسله و مسلسل كل المصريين الاختيار عمل كبير سيعيش طويلا في ذاكره المصريين شرف كبير لي ان اكون واحد من ضمن ابطال هذا العمل الكبير والمشرف والذي اراه اقل حاجه تقدم لشهداء الوطن".
وكان النجم أمير كرارة، قد نشر صورة منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور للفنان احمد صلاح حسني من الخلف، وطلب من متابعيه توقع وتخمين النجم الجديد الذي سيظهر ضمن ضيوف الشرف في المسلسل.
امير كرارة
من ناحية أخرى، شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل، استشهاد الفنان محمد إمام خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية النقيب فتحى الضابط فى أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد فى مشهد مؤثر جدا يدمى القلوب.
واستهلت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار بضربات قوية من قبل أحمد المنسى ورجاله، وكذلك الجماعات الإرهابية، التى حصدت عددا كبيرا من أبناء الوطن، لكن محمد إمام يفجر المكان بعدد من الإرهابين، مضحيًا بحياته وقبلها خلال اتصاله بالمنسى يقول له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمى ابنك مات بطل".
يذكر أن محمد إمام كان قد ظهر فى الحلقة الرابعة من المسلسل كقائد مع إحدى الكتائب فى شمال سيناء، وقدم مشهدا مع أحد الجنود غلبت عليه الكوميديا، حيث شاهد عسكرى وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف، وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب فى التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم فى التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسنى يفك لغز صورة أمير كرارة عن مشاركته فى مسلسل الاختيار.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.