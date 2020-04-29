شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يفك لغز صورة أمير كرارة عن مشاركته فى مسلسل الاختيار.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان أحمد صلاح حسني، عن مشاركته في إحدى حلقات مسلسل الاختيار مع النجم أمير كرارة، لتجسيد شخصية إحدى الضباط المقاتلين في سيناء، الذين رافقوا الشهيد أحمد صابر منسي.

وحرص الفنان أحمد صلاح حسني، على فك لغز الصورة التي نشرها النجم أمير كرارة منذ قليل، ليطلب من متابعيه بتخمين النجم الذي سيشارك في حلقات المسلسل القادمة، لينشر صورته من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.



احمد صلاح حسني

وكتب حسني على الصورة التي ارتدي فيها الملابس العسكرية قائلاً " سعيد بالتواجد مع اخويا وحبيبي البطل امير كراره في مسلسله و مسلسل كل المصريين الاختيار عمل كبير سيعيش طويلا في ذاكره المصريين شرف كبير لي ان اكون واحد من ضمن ابطال هذا العمل الكبير والمشرف والذي اراه اقل حاجه تقدم لشهداء الوطن".

وكان النجم أمير كرارة، قد نشر صورة منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور للفنان احمد صلاح حسني من الخلف، وطلب من متابعيه توقع وتخمين النجم الجديد الذي سيظهر ضمن ضيوف الشرف في المسلسل.



امير كرارة

من ناحية أخرى، شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل، استشهاد الفنان محمد إمام خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية النقيب فتحى الضابط فى أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد فى مشهد مؤثر جدا يدمى القلوب.

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