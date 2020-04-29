شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر القصبى يكشف إجراء فريق مسلسل "مخرج 7" اختبارات كورونا بعد عودتهم من دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكوميدى السعودى ناصر القصبى، عن بقاءه في الحجر الطبي وفريق عمل مسلسل "مخرج 7" وعددهم 13، عقب عودته من دبى لمدة أسبوع، وإجراء اختبارات عن فيروس كورونا لهم، مشيرا أن النتائج جاءت سلبية.

وقال ناصر القصبى، عبر حسابه بموقع تويتر:" قبل أسبوع وصلنا للرياض أنا وزملائي الممثلين في ( مخرج 7) وعددنا 13.. الفريق كان عالقاً في دبي لمدة تزيد عن الشهر الإجراءات الصارمة في مطار الرياض وسط هذه الأزمة شيء يثلج الصدر".





وأضاف:"تحركنا من المطار تتقدمنا سيارة دورية أمن إلى الفندق في الغرفة لا تشوف أحد ولا أحد يشوفك ولا يزورك.. اليوم خرجنا من الفندق جميعنا بعد أن جاءت نتيجة الكشف بالسالب والحمدلله في الطريق إلى البيت ما أحلى الرجوع إليه".





يشار أن المملكة العربية السعودية، أعلنت عن تقديم أول عمل فني درامي يهدف إلى توعية المواطنين من خطورة فيروس “كورونا” المستجد، بطولة الفنان ناصر القصبي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية في السعودية بمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره.

Advertisements

ويظهر ناصر القصبي في العمل الفني وهو برفقة الدكتور الشمراني والحبيب، أثناء محاولتهم منع ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل.

كما يوجهون نصائح بشكل فكاهي لمواجهة خطر عدوى الفيروس، منها عدم المصافحة، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

يذكر أن الفنان ناصر القصبي قام ببطولة مسلسل العاصوف الجزء الثاني والذي تم عرضه خلال رمضان 2019 بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالإله السناني، والفنانة ليلي السلمان وريم عبدالله ومجموعة أخرى من نجوم الشاشة الخليجية، والمسلسل من إخراج المثنى صبح وتأليف عبدالرحمن الوابلي،