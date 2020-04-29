شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حافظ يغني لحصانه فى" الفتوة" ويذكرنا بمشهد لعبدالمنعم مدبولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد مؤثر ومعبر يظهر النجم محمود حافظ في شخصية " فضل " زوج شقيقة ياسر جلال " زينب " بمسلسل "الفتوة" وهو يغني لحصانه " عزيز " ويشتكي له من غدر الزمان ويغني أغنية عن الزمن والغيبة والدمع وإن الحبايب راحوا وتركوه ، ويقدمه حافظ ببراعة الممثل الشامل وبصوته وأدائه المقنع جدا ليذكرنا بمشهد الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي مع حصانه في فيلم " مولد يا دنيا " حينما غني له " يا صبر طيب ".



محمود حافظ مع حصانه يغني له

الفنان محمود حافظ يقدم خلال أحداث المسلسل شخصية " فضل " وهو زوج لزينب شقيقة حسن الجبالي ويطلب من زوجته أن تذهب لأهلها وتطالبهم بحقوقها في الميراث لأنه يعمل في مهنة عربجي ويعاني كثيرا من قلة الرزق ويتمني العودة لحي الجمالية ويحلم بهذا اليوم .

وفي كل حلقة يظهر محمود حافظ في مشهد أو مشهدين ويكون له حضور كبير علي الشاشة فهو بالفعل ممثل يستحق الإشادة به لأنه متمكن من كل أدواته كممثل وحتي ظهوره في مسلسل " الاختيار " مع أمير كرارة له طابع خاص ويمثل شريحة مهمة من المجتمع المصري وشقيقه المجند بالجيش المصري له قصة ومحور مهم داخل أحداث المسلسل .