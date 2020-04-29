شكرا لقرائتكم خبر عن نوادر الممثلين مع اللهجة الصعيدى فى "حكاوى القناوى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "حكاوى القناوى"، في الحلقة التى أذيعت أمس الثلاثاء، نوادر الممثلين في التعامل مع اللهجة الصعيدية وأغرب الطرق للوصول إلى إتقان اللهجة الصعيدية من نجوم كبار، أمثال الدكتور يحيى الفخراني ودنيا سمير غانم ومنذر رياحنة، والفنانة الشابة هنادى هانى مهنى.
وتتطرق الحلقة إلى سر كتابة اللهجة الصعيدية بالحروف اللاتينية من بعض النجوم ونظرية المعايشة الكاملة للهجة.
يذكر أن برنامج "حكاوي القناوي" إعداد وتقديم حسن القناوي، تصوير حسام عاطف، مونتاج نانيس هيكل، رئيس تحرير تنفيذي حسن مجدى، ومن إخراج شادى أبو الحسن.
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