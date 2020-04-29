شكرا لقرائتكم خبر عن "أم التنانين" تلقى الشعر لجمع تبرعات للمؤسسات خيرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في مسلسل Game Of Thrones، على تدشين مسابقة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لإلقاء الشعر من قبل متابعيها لجمع تبرعات ومساعدات لمؤسسات خيرية.

ونشرت كلارك الشهيرة بـ "أم التنانين" مقطع فيديو لها مدته حوالي ثلاثة دقائق، لتكشف عن تفاصيل مسابقتها الجديدة لمشاركة القاء الشعر، ومناشدة جمهورها بالتبرع على مؤسساتها الخيرية التي تدعمها من حين لأخر لتكثيف حملات التبرع في ظل الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كورونا.

وعلى سياق أخر، ظهرت النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدة فى شوراع لندن وسط غياب الشوارع من المارة التزاما بالتباعد بين الأشخاص وقواعد الحظر، الذى فرضتها أغلب دول العالم بعد تفشى فيروس كورونا، وظهرت كلارك وهى تسير بمفردها بصحبة كلبها تيد والذي تبنته في يناير الماضي.

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أميليا كلارك

وفى حوار لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت كلارك عن أسرار جمالها التى تشمل تدليك الوجه، وعدم الإفراط فى استخدام المكياج وتنعيم البشرة وترطيبها، قالت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا - إنها لم تقم بأى عمليات من شأنها تغيير طبيعة البشرة مثل البوتوكس.

وأوضحت إميليا أنها تعطى الأولوية للعناية بالبشرة الجيدة والمكياج الذكى والتدليك الليلى للوجه لضمان مظهر صحى لبشرتها وشعورها بالأفضل، قائلة: "أريد أن أفعل كل ما بوسعى فى العناية ببشرتى، فهو شكل من أشكال الرعاية الذاتية أيضًا أنا أختار وضع الطاقة فى التأكد من أننى بحالة جيدة."

وأشارت إلى أنها تقوم بشكل يومى بتدليك وجهها قبل أن تنام، موضحة أن مساج الوجه يساهم فى تنشيط أكثر من 40 عضلة تشكل سقالة الوجه".