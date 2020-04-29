شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عائلية لأصالة نصرى مع والدتها وشقيقها وابنتها شام الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الطبيبة شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة نصري، متابعيها بصورة لها مع والدتها وشقيق والدتها أنس نصري، وجدتها.

ونشرت الذهبي الصورة التي ارتدت فيها ملابس باللون الأبيض مع والدتها وجدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، ضمن أجواء شهر رمضان الكريم.

وسرعان ما انتشرت التعليقات عبر الصورة التي نشرتها ابنة المطربة السورية عبر حسابها، والتي تعد من المرات القليلة التي تظهر فيها جدتها والدة أصالة نصري عبر منصات السوشيال ميديا.

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وفى تصريحات للنجمة السورية مؤخراً، في مداخلتها ببرنامج The Insider بالعربي، قالت رداً على سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان "يعني أكيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكيد"، مضيفة عن احتمالية فطارهم معاً في شهر رمضان "والله ما بنعرف لسه الظروف، أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".



اصالة نصري