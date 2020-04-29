لم أصل إلى وجهتي ومكة هي حلمي.. اَخر كلمات النجم عرفان خان قبل رحيله اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل نجم بوليوود الفنان عرفان خان، اليوم الأربعاء بعد صراع مع مرض السرطان، الذي كشف عن إصابته به عام 2018، إذ أصيب بورم سرطاني في الغدد الصماء، ذلك المرض النادر الذي يدمر الخلايا التي تطلق الهرمونات في مجرى الدم.

وكشف المتحدث باسم "عرفان"، عن رسالة له كتبها عقب إصابته بهذا المرض، إذ قال: "قبل فترة قصيرة، تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل.. بسبب قلة الحالات المصابة، فإن نسبة التنبؤ بالعلاج ضعيفة، كانت لدي أحلام وخطط وتطلعات وفجأة يخبرك شخص ما أنك بلغت وجهتك، الرجاء النزول.. أنا في حيرة من أمري.. لا لا.. لم أصل إلى وجهتي بعد".

وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، فجاء في الرسالة أيضًا: "جعلتني هذه التجربة أدرك أننا مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط كله تيارات لا يمكن التنبؤ بها، شعرت بالفوضى والخوف والصدمة والذعر.. في يوم من الأيام حين كنت في زيارة مرعبة للمستشفى تحدثت إلى ابني وقلت له إن الشيء الوحيد الذي أتوقعه منه هو عدم مواجهة هذه الأزمة بالخوف والبؤس.

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وأضاف "عرفان" في رسالته: "خلال هذا الوقت المؤلم، أدركت أن الشيء الوحيد المؤكد هو عدم اليقين، وجعلني ذلك أن أشعر بالثقة وأخضع للواقع، بغض النظر عن النتيجة، بغض النظر عن المكان الذي سأظل فيه أو المدة التي ستستغرق للعلاج".

وأضاف "عندما كنت أدخل المستشفى مرهقا وبدون أحاسيس، كنت أدرك أن مستشفاي يتواجد في الجانب الآخر من الملعب، مكة، حلم طفولتي".

وتوفي الممثل الهندي الشهير عرفان خان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 53 عاما.