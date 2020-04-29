تراند اليوم : خالد يوسف يتضامن مع رامز جلال : "هو حر مع ضيوفه"

وأضاف يوصف في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر أنه ضد المنع وأن هذا مبدأي و لا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد.
وأوضح أن برنامج رامز جلال قائم علي تمثيل الضيف أنه قال يعني أخد مقلب .. ولو تجاوز رامز معاه هما أحرار مع بعض.
وتابع خالد يوسف في تضامنه مع رامز جلال : " الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس والقناة بتكسب فلوس الإعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس اكتر من كل دول والمشاهدين أحرار وعاملينه تريند يوميا".
وفي رده على منتقديه أوضح يوسف : " أما بقي اللي يقولي إهدار منظومة القيم وكلام من التخين ده أقوله عندك مليون حاجة أهم مليون مرة من برنامج بتهدر فيها القيم ومابتنطقش خوفا أو إيثارا للسلامة فبلاش ندعي بطولات كاذبة".
يذكر أن نقابة الإعلاميين كانت قد أعلنت قبل ساعات منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على قناة mbc مصر، على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر.
وقالت نقابة الإعلاميين إن البرنامج ارتكب خروقات، بالإضافة إلى ما جاء من بيان لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ضد البرنامج سالف الذكر وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
وأوضحت أنه بعد الإطلاع على الدستور المصرى فى مادته العاشرة والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ، وفى مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، فقد قررت النقابة منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية.